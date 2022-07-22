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21 минуту назад

Девять человек попали в больницу после посещения аквапарка в Анапе

Елена Прошина

Пять детей и четыре взрослых госпитализированы после посещения аквапарка в Анапе. Об этом пишет РИА «Новости».

В Анапе девять человек пострадали после посещения аквапарка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, инцидент случился из-за сбоя оборудования, которое привело к увеличению концентрации хлора в воде.

«По предварительным данным, в аквапарке "Золотой пляж" произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде.

По поручению мэра Анапы на место незамедлительно выехал его заместитель по соцвопросам. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь. На данный момент госпитализированы пять детей и четверо взрослых. У всех состояние удовлетворительное. Ситуация находится на контроле мэрии Анапы. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что ранее из-за обрушения бассейна погиб один человек на корпоративной вечеринке в Израиле.

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