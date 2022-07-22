В Анапе девять человек пострадали после посещения аквапарка

По поручению мэра Анапы на место незамедлительно выехал его заместитель по соцвопросам. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь. На данный момент госпитализированы пять детей и четверо взрослых. У всех состояние удовлетворительное. Ситуация находится на контроле мэрии Анапы. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – говорится в официальном сообщении.