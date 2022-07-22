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34 минуты назад

В Анапе девять человек пострадали после посещения аквапарка

ТАСС

Технический сбой в работе оборудования произошел в аквапарке в Анапе, в результате чего увеличилась концентрация хлора в воде, госпитализированы девять посетителей, среди которых пятеро детей, сообщили ТАСС в мэрии города.

В Анапе девять человек пострадали после посещения аквапарка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, в аквапарке "Золотой пляж" произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде. <...> Пострадавшим оказана вся необходимая помощь: госпитализированы пятеро детей и четверо взрослых", - сообщили в мэрии.

По поручению мэра Анапы на место незамедлительно выехал его заместитель по соцвопросам.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, сбой в работе очистной аппаратуры произошел в одном из бассейнов, где посетители катались с горки. Всего за медицинской помощью обратились 15 человек, часть из них была отпущена домой после оказания необходимой помощи.

"Анапская межрайонная прокуратура организовала проведение проверки", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В оперативном штабе Краснодарского края ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, у всех госпитализированных с отравлением хлором удовлетворительное состояние. Как уточнили ТАСС в краевом управлении Роспотребнадзора, специалисты управления и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" выехали на место для проведения расследования и отбора необходимых проб.

Происшествия,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,
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