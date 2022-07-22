В Анапе девять человек пострадали после посещения аквапарка

Технический сбой в работе оборудования произошел в аквапарке в Анапе, в результате чего увеличилась концентрация хлора в воде, госпитализированы девять посетителей, среди которых пятеро детей, сообщили ТАСС в мэрии города.

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"По предварительным данным, в аквапарке "Золотой пляж" произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде. <...> Пострадавшим оказана вся необходимая помощь: госпитализированы пятеро детей и четверо взрослых", - сообщили в мэрии.

По поручению мэра Анапы на место незамедлительно выехал его заместитель по соцвопросам.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, сбой в работе очистной аппаратуры произошел в одном из бассейнов, где посетители катались с горки. Всего за медицинской помощью обратились 15 человек, часть из них была отпущена домой после оказания необходимой помощи.

"Анапская межрайонная прокуратура организовала проведение проверки", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.