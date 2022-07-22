Лжеработодатель заманивал соискателей в лесополосу и грабил

В Москве задержан мужчина, который использовал сервисы трудоустройства в преступных целях. На его счету несколько успешных ограблений. Об этом пишет «МВД Медиа».

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Отмечается, что мошенник заводил в интернете контакты с молодыми людьми, предлагал им выгодную работу. Для обсуждения деталей предстоящей деятельности мужчина назначал им встречи у одной из станций метрополитена.

Затем заманивал их в лесополосу и, «угрожая предметом похожим на нож», грабил. Забирал у жертв карточки, деньги, смартфоны, а также требовал сообщить пароли и логины к банковским приложениям. После этого он выводил и обналичивал деньги.