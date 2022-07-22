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1 час назад

Директор тульского КБП Коноплев умер во время сеанса ксенотерапии в Москве

Газета.Ru

Умер заместитель генерального директора «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» Дмитрий Коноплев, сообщает «АиФ».

Директор КБП умер во время сеанса ксенотерапии в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Mash, Коноплев скончался время сеанса ксенотерапии в Москве.

«Дмитрий Коноплев скончался во время процедуры с кислородной маской — он дышал ксеноном, чтобы вылечить головную боль и тревожное расстройство. Медики до сих пор не могут установить причину смерти», — написал Mash в Telegram-канале.

Соболезнования родным и близким покойного выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, назвав Коноплева выдающимся руководителем и талантливым организатором.

«Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внёс большой вклад в развитие оборонной отрасли. Дмитрий Владимирович навсегда останется в наших сердцах как настоящий патриот, неравнодушный и отзывчивый человек. Светлая ему память», — сказал Дюмин.

Дмитрий Коноплев был заместителем гендиректора АО «НПО «Высокоточные комплексы», управляющим директором ОАО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика Шипунова». С апреля 2008 года, Коноплев занимал должность заместителя руководителя Федерального Агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. В июле 2012 года был назначен на должность руководителя ОАО «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова».

Ранее сообщалось, что в уральской колонии скончался 57-летний экс-начальник отдела министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, который был осужден за коррупцию на 10 лет.

Происшествия,Александр Червяков,Алексей Дюмин,Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова,НПО "Высокоточные комплексы",
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