У берегов Индии застрял танкер с российскими моряками без еды и лекарств

Юлия Хайрулаева, жена одного из застрявших моряков, сообщает, что компания-владелец судна «ТрансморФлот» не возвращает экипаж домой. На это заявление ответил представитель компании. По его словам, российскому судну не позволяют зайти в порт из-за международных санкций, даже не смотря на то, что танкер находится в аварийном состоянии. При этом у экипажа уже истекли контракты. Моряки должны были находиться в плавании не более 4-5 месяцев, однако на текущий момент речь идёт о сроках от 8 до 15 месяцев.