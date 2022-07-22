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44 минуты назад

У берегов Индии застрял танкер с российскими моряками без еды и лекарств

Елена Прошина

21 российский моряк застрял на аварийном судне INDA у берегов Индии. Судно находится в аварийном состоянии, у экипажа закончилась еда и лекарства. Об этом сообщает новостное интернет-издание «Лента.ру».

У берегов Индии застрял танкер с российскими моряками без еды и лекарств
Фото: ТАССТАСС

Юлия Хайрулаева, жена одного из застрявших моряков, сообщает, что компания-владелец судна «ТрансморФлот» не возвращает экипаж домой. На это заявление ответил представитель компании. По его словам, российскому судну не позволяют зайти в порт из-за международных санкций, даже не смотря на то, что танкер находится в аварийном состоянии. При этом у экипажа уже истекли контракты. Моряки должны были находиться в плавании не более 4-5 месяцев, однако на текущий момент речь идёт о сроках от 8 до 15 месяцев.

Также Юлия Хайрулаева добавила, что ни компания-владелец ни другие организации, профсоюзы или ведомства не предпринимают каких-либо попыток по спасению экипажа. При этом на судне закончилась еда и медикаменты, а у некоторых моряков начались проблемы со здоровьем.

Напомним, что ранее власти Индии арестовали российское судно VV MAUA-I из-за неуплаты топливного сбора.

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