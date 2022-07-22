Россиянка устроила дебош в самолете из Турции

Жительница Екатеринбурга, летевшая из турецкой Антальи домой, устроила на борту самолета дебош. По прибытии судна в аэропорт Кольцово 42-летнюю женщину задержали и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба уральского управления транспортной полиции.

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Отмечается, что сообщение о дебоширке в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило 21 июля около 16:00. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили личность нарушительницы и выявили у нее признаки алкогольного опьянения.