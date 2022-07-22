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47 минут назад

Россиянин задушил сожительницу ремнем и закопал ее тело в лесу

Lenta.ru

В Курганской области суд рассмотрит дело 62-летнего рецидивиста, обвиняемого в убийстве сожительницы. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного Комитета России (СКР).

Россиянин задушил сожительницу ремнем и закопал ее тело в лесу
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, в конце апреля в Макушкино мужчина поссорился с сожительницей и жестоко избил ее металлическим совком, после чего задушил ремнем тряпичной сумки, отчего жертва скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, фигурант закопал тело убитой в лесу. Спустя несколько дней в полицию с заявлением о пропаже обратилась сестра обвиняемого.

Отмечается, что мужчина уже был ранее судим, в том числе за убийство. Он признал свою вину, рассказал, как убил подругу и где спрятал ее тело.

Ранее стало известно, что в Новосибирске 25-летнего россиянина посадили на 11 с половиной лет в колонию строгого режима за убийство 23-летней девушки.

Происшествия,Криминал,Следственный комитет,
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