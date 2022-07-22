Семья из России получила химическое отравление в Турции

«Нам сказали, чтобы мы оставили дочку и уехали. Мы отказались, сказали, что ребенку пять лет, мы никуда не уедем. После этого нас стали выпихивать из палаты, чтобы мы не наблюдали, что они там делают. Но мы, можно сказать, вломились в помещение и держали ребенка за руку. Из-за этого нам начали угрожать полицией. Мы смогли договориться, что доплатим $30 и будем находиться с ребенком. Они вроде бы согласились», — рассказала женщина.