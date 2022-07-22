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45 минут назад

На Патриарших прудах в центре Москвы загорелся ресторан

Елена Прошина

Крупный пожар охватил грузинский ресторан Patara в Ермолаевском переулке. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

По предварительной информации, посетители и персонал ресторана успешно эвакуированы. Сведения о пострадавших пока не поступали. На месте работают спасатели.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве, на данный момент пожар полностью ликвидирован, «обстановка спокойная».

Напомним, что ранее в Москве загорелась крыша жилого дома на Ленинском проспекте. Из горящего здания эвакуировали около 400 человек, один человек был спасен из застрявшего лифта. Данных о пострадавших и погибших нет.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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