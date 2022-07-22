На Патриарших прудах в центре Москвы загорелся ресторан

Крупный пожар охватил грузинский ресторан Patara в Ермолаевском переулке. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».
По предварительной информации, посетители и персонал ресторана успешно эвакуированы. Сведения о пострадавших пока не поступали. На месте работают спасатели.
Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве, на данный момент пожар полностью ликвидирован, «обстановка спокойная».
Напомним, что ранее в Москве загорелась крыша жилого дома на Ленинском проспекте. Из горящего здания эвакуировали около 400 человек, один человек был спасен из застрявшего лифта. Данных о пострадавших и погибших нет.