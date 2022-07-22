Летевший в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге

«Мы взлетели, в течение двух минут резко начали снижаться. Нам по громкой связи капитан сообщил, что мы экстренно возвращаемся в Кольцово. Мы с женой сидели в конце салона, во время взлета хвостовая часть вся задребезжала, что, по идее, не должно было быть. Никогда такого не было», — приводит слова очевидца E1.ru.