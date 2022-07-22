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29 минут назад

В Кольцово экстренно сел самолет, летевший в Москву

Ura.Ru

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву за две минуты до этого. Причины посадки пока неизвестны.

Летевший в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы взлетели, в течение двух минут резко начали снижаться. Нам по громкой связи капитан сообщил, что мы экстренно возвращаемся в Кольцово. Мы с женой сидели в конце салона, во время взлета хвостовая часть вся задребезжала, что, по идее, не должно было быть. Никогда такого не было», — приводит слова очевидца E1.ru.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» обещали уточнить информацию. Оперативно дозвониться до представителя Кольцово не удалось.

Судя по онлайн-табло, инцидент с рейсом U6-300 произошел в районе 16:20. Сейчас на сайте указано, что борт повторно вылетел в Домодедово в 18:47.

Происшествия,Уральские авиалинии,Аэропорт Кольцово,
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