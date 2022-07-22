Вечеринка в Подмосковье закончилась стрельбой

По имеющимся данным, инцидент произошёл во время вечеринки в частном доме в деревне Миcайлово Ленинского городского округа. Между одним из гостей и хозяином дома вспыхнул конфликт, переросший в драку. После этого злоумышленник уехал, но через какое-то время вернулся обратно, вооружённый охотничьим карабином и в компании своего знакомого. В результате начавшейся стрельбы была ранена женщина и её 22-летний сын.