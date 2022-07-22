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19 минут назад

Вечеринка в Подмосковье закончилась стрельбой

Елена Прошина

Вечеринка в подмосковной деревне Мисайлово закончилась пьяной дракой и стрельбой. Ранены два человека, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вечеринка в Подмосковье закончилась стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошёл во время вечеринки в частном доме в деревне Миcайлово Ленинского городского округа. Между одним из гостей и хозяином дома вспыхнул конфликт, переросший в драку. После этого злоумышленник уехал, но через какое-то время вернулся обратно, вооружённый охотничьим карабином и в компании своего знакомого. В результате начавшейся стрельбы была ранена женщина и её 22-летний сын.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин 1989 и 1991 годов рождения, подозреваемых в покушении на убийство местной жительницы и её 22-летнего сына», – сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

Напомним, что ранее стрельбой закончился конфликт на западе Москвы. Пострадал мужчина 35-лет.

Происшествия,Следственный комитет,
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