На Патриарших прудах в центре Москвы загорелся ресторан Patara

На Патриарших прудах в центре Москвы горит ресторан Patara. Из помещения валит густой дым, людей из ресторана эвакуировали, передает Telegram-канал URA.ru.

По данным РЕН-ТВ, возгорание, локализованное на площади 30 квадратных метров, в данный момент ликвидируют сотрудники экстренных служб.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

В конце мая фанаты отпраздновали победу футбольной команды сожжением чужого автомобиля. Инцидент произошел в закрытом дворе у Патриарших прудов. В результате поджога автомобиль полностью сгорел за несколько минут. Приехавшие на вызов пожарные потушили то, что от него осталось.