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16 минут назад

На Патриарших прудах в центре Москвы загорелся ресторан Patara

Газета.Ru

На Патриарших прудах в центре Москвы горит ресторан Patara. Из помещения валит густой дым, людей из ресторана эвакуировали, передает Telegram-канал URA.ru.

По данным РЕН-ТВ, возгорание, локализованное на площади 30 квадратных метров, в данный момент ликвидируют сотрудники экстренных служб.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

В конце мая фанаты отпраздновали победу футбольной команды сожжением чужого автомобиля. Инцидент произошел в закрытом дворе у Патриарших прудов. В результате поджога автомобиль полностью сгорел за несколько минут. Приехавшие на вызов пожарные потушили то, что от него осталось.

Ранее сообщалось, что в Перми местный житель поджег иномарку, чтобы проверить, насколько оперативно приедут на место возгорания сотрудники МЧС.

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