Ударивший маленькую дочь после ДТП отец объяснил свой поступок

Мужчина, который ударил маленькую дочь после ДТП в Подмосковье, отрицает свою вину и уверяет, что девочка упала сама. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Сегодня на улице Просвещения в Пушкино произошло ДТП. Telegram-каналы сообщили, что его причиной стало то, что пьяный отец посадил маленькую дочь за руль. Девочка, случайно нажав на газ, зацепила стоявшую рядом машину. После чего мужчина так сильно ударил малышку по лицу, что она упала на асфальт.

При этом, несмотря на имеющуюся видеозапись, отец отрицает, что бил дочь, утверждая, что она упала сама.

Также мужчина рассказал, что в машине в это время находилась его жена, которая и была виновницей ДТП. К делу уже подключился Следственный комитет России, пишет Telegram-канал 112.