В Барнауле в торговом центре «Бум» произошел пожар — предварительно, неизвестный совершил поджог одного из магазинов. Кадры возгорания публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На них видно, как человек тушит огнетушителем мощное пламя, слышны звуки пожарной сирены. Мужчина с огнетушителем продолжает тушить огонь и заходит внутрь магазина.

По данным авторов канала, пожар в российском регионе произошел, так как злоумышленник зашел в магазин одежды, облил товары горючей жидкостью и поджег ее. Никто не пострадал, посетителей торгового центра эвакуировали до приезда пожарных.

Пожар локализовали, на месте работают сотрудники МЧС.