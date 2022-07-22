В Подмосковье гости вечеринки попытались убить хозяев

В Ленинском округе Подмосковья возбудили уголовное дело против гостей вечеринки, один из которых стрелял в хозяев. Об этом сообщают РИА Новости и областное управление Следственного комитета (СК) РФ.

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Фигурантами дела о покушении на убийство стали двое мужчин 1989 и 1991 годов рождения.

По версии следователей, в ночь на 4 июля в одном из частных домов деревни Мисайлово гость поссорился с хозяином дома и их конфликт перерос в драку.

Гость и его друг покинули вечеринку, а затем вернулись с охотничьим карабином. Один из них начал стрелять в хозяйку дома и ее 22-летнего сына. Мать и сын получили ранения, а нападавшие сбежали.