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20 минут назад

В Подмосковье гости вечеринки попытались убить хозяев

Алиса Селезнёва

В Ленинском округе Подмосковья возбудили уголовное дело против гостей вечеринки, один из которых стрелял в хозяев. Об этом сообщают РИА Новости и областное управление Следственного комитета (СК) РФ.

В Подмосковье гости вечеринки попытались убить хозяев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигурантами дела о покушении на убийство стали двое мужчин 1989 и 1991 годов рождения.

По версии следователей, в ночь на 4 июля в одном из частных домов деревни Мисайлово гость поссорился с хозяином дома и их конфликт перерос в драку.

Гость и его друг покинули вечеринку, а затем вернулись с охотничьим карабином. Один из них начал стрелять в хозяйку дома и ее 22-летнего сына. Мать и сын получили ранения, а нападавшие сбежали.

Ранее в Саратове по итогам вечеринки возбудили три уголовных дела. В одной из местных квартир собрались молодые люди от 17 до 23 лет, между несколькими из них произошла ссора, которая переросла в драку, грабеж и угрозы с вымогательством. Двух участников вечеринки задержали.

Происшествия,Следственный комитет,
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