В Дагестане легковой автомобиль упал в обрыв возле водопада Тобот. В салоне транспортного средства находилась семья из четырех человек, никто из них не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Дагестана», опубликовавший жуткие кадры падения.
Трагедия случилась в Хунзахском районе республики. По предварительной информации, погибшие были туристы из Оренбургской области. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По некоторым сведениям, причиной ЧП мог стать сильный туман.