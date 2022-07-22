В Дагестане легковой автомобиль упал в обрыв возле водопада Тобот. В салоне транспортного средства находилась семья из четырех человек, никто из них не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Дагестана», опубликовавший жуткие кадры падения.