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21 минуту назад

Падение автомобиля с семьей в обрыв в Дагестане попало на видео

Денис Фьючин

В Дагестане легковой автомобиль упал в обрыв возле водопада Тобот. В салоне транспортного средства находилась семья из четырех человек, никто из них не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Дагестана», опубликовавший жуткие кадры падения.

Трагедия случилась в Хунзахском районе республики. По предварительной информации, погибшие были туристы из Оренбургской области. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По некоторым сведениям, причиной ЧП мог стать сильный туман.

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