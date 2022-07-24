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19 минут назад

Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Lenta.ruиещё 2

Власти Белгородской области приняли решение продлить высокий уровень террористической опасности до 8 августа. Соответствующий документ в воскресенье, 24 июля, подписал глава граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все, от кого зависит наша с вами безопасность, — Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры — выполняют свою работу в полном объеме», — написал Гладков и призвал местных жителей сохранять бдительность и быть внимательными.

20 июля Гладков заявлял, что Украина обстреляла приграничные территории Белгородской области. Сообщалось о пяти снарядах, которые повредили четыре жилых дома и клуб в Нехотеевке.

Происшествия,Новости регионов,Вячеслав Гладков,
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