Бывшая любовница российского дизайнера созналась в ее убийстве

Подозреваемая в убийстве российского дизайнера Веры Руновой в Ленинградской области Алиса (фамилия не указывается) признала свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Отмечается, что женщина, которая, по некоторым данным, была любовницей Руновой, сама обратилась в следственные органы в сопровождении трех адвокатов. При этом во время допроса она созналась в совершенном преступлении.

Известно, что на данный момент подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Скоро ей будет предъявлено обвинение. Согласно публикации, задержанная лишила жизни жертву, произведя два выстрела.