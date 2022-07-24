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1 час назад

Бывшая любовница российского дизайнера созналась в ее убийстве

Lenta.ruиещё 1

Подозреваемая в убийстве российского дизайнера Веры Руновой в Ленинградской области Алиса (фамилия не указывается) признала свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Бывшая любовница российского дизайнера созналась в ее убийстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что женщина, которая, по некоторым данным, была любовницей Руновой, сама обратилась в следственные органы в сопровождении трех адвокатов. При этом во время допроса она созналась в совершенном преступлении.

Известно, что на данный момент подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Скоро ей будет предъявлено обвинение. Согласно публикации, задержанная лишила жизни жертву, произведя два выстрела.

Ранее сообщалось, что в убийстве Руновой заподозрили ее бывшую любовницу. Женщины долгое время жили вместе, но поссорились из-за того, что дизайнер заняла у своей любовницы крупную сумму и не вернула. Дело дошло до суда, но получить свои средства подозреваемая так и не смогла. Следствие выясняет, связано ли убийство с долгом.

Происшествия,Убийство ,
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