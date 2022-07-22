У экс-инспектора ГИБДД Москвы изымут имущество на 130 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд изъять незаконно нажитое имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова. Как сообщает пресс-служба ведомства, за время службы мужчина приобрел и оформил в свою собственность, а также на близких, 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария.
Также Генпрокуратура хочет изъять неназваное автотранспортное средство. Подчеркивается, что сведений о законности источников, с помощью которых приобреталось имущества, у прокуратуры нет.
Также в сейфах, которые открыл Кузнецов перед сотрудниками правоохранительных органов, были обнаружены 23 тысячи 850 евро, 60 тысяч долларов и более 48 млн рублей — законность их получения также не подтверждена.
Напомним, что ранее сотрудники СКР и управления «М» ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела. Выяснилось, что трое фигурантов настойчиво рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», после чего бесконтрольно тратили эти деньги.