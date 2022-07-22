В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
44 минуты назад

Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ГИБДД Москвы имущество на 130 млн рублей

Никита Бородкин

Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд изъять незаконно нажитое имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова. Как сообщает пресс-служба ведомства, за время службы мужчина приобрел и оформил в свою собственность, а также на близких, 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария.

У экс-инспектора ГИБДД Москвы изымут имущество на 130 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Генпрокуратура хочет изъять неназваное автотранспортное средство. Подчеркивается, что сведений о законности источников, с помощью которых приобреталось имущества, у прокуратуры нет.

Также в сейфах, которые открыл Кузнецов перед сотрудниками правоохранительных органов, были обнаружены 23 тысячи 850 евро, 60 тысяч долларов и более 48 млн рублей — законность их получения также не подтверждена.

Напомним, что ранее сотрудники СКР и управления «М» ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела. Выяснилось, что трое фигурантов настойчиво рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», после чего бесконтрольно тратили эти деньги.

Происшествия,Сергей Кузнецов,Следственный комитет,ГИБДД,ФСБ,Генпрокуратура РФ,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители