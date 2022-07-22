В Московской области пьяный мужчина посадил маленькую дочь за руль, а потом избил после того, как девочка совершила ДТП. Видеокадры произошедшего опубликовал Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент произошел на улице Просвещения в Пушкино. Девочка, сидя за рулем машины, случайно выехала на дорогу и зацепила соседний автомобиль.

На кадрах, опубликованных 112, видно, что маленькая девочка бегает по тротуару рядом с машиной, пока ее отец звонит по телефону. Затем мужчина подозвал ее к себе и так сильно ударил по лицу, что малышка упала на асфальт.

После появившихся в интернете видеозаписей прокуратура Московской области начала проверку инцидента. В официальном Telegram-канале надзорного ведомства подчеркивается, что «будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних».