В Московской области пьяный мужчина посадил маленькую дочь за руль, а потом избил после того, как девочка совершила ДТП. Видеокадры произошедшего опубликовал Telegram-канал 112.
По данным канала, инцидент произошел на улице Просвещения в Пушкино. Девочка, сидя за рулем машины, случайно выехала на дорогу и зацепила соседний автомобиль.
На кадрах, опубликованных 112, видно, что маленькая девочка бегает по тротуару рядом с машиной, пока ее отец звонит по телефону. Затем мужчина подозвал ее к себе и так сильно ударил по лицу, что малышка упала на асфальт.
После появившихся в интернете видеозаписей прокуратура Московской области начала проверку инцидента. В официальном Telegram-канале надзорного ведомства подчеркивается, что «будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних».
Ранее против 48-летнего отца из Саратовской области возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Следователи выяснили, что мужчина, «рассердившись из-за непослушания» 15-летней девочки, избил ее палкой по голове, рукам и ногам. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости, ушиб и отек головного мозга.