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14 минут назад

В Подмосковье пятилетний ребенок попал под газонокосилку

Мослентаиещё 1

В подмосковном Чехове пятилетний ребенок попал под газонокосилку и был травмирован. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В Подмосковье пятилетний ребенок попал под газонокосилку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Стремилово на территории частного дома. Старший брат пострадавшего косил траву с помощью газонокосилки. Ребенок бежал рядом и, споткнувшись, свалился на землю. Он попал под механизм газонокосилки. Мальчика госпитализировали в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, осуществляются опросы свидетелей, планируется назначение ряда экспертиз. По результатам проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение.

Ранее пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы и выжил.

Происшествия,Следственный комитет,
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