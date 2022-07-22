Суд отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Ивана Федотова по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Федотову меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа», — сообщила Business FM пресс-секретарь суда Ксения Розина. Мера пресечения Федотову была избрана еще 12 июля, следует из информации на сайте суда. Там же указано, что решение вступило в силу 16 июля. «Обвиняемый его не обжаловал», — уточнила представитель суда.

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Из материалов дела следует, что Федотову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — хищение путем мошенничества в особо крупном размере.

Главное следственное управления столичной полиции расследует ряд эпизодов о хищении бюджетных средств при реализации госконтрактов, а также с помощью фиктивного трудоустройства сотрудников Минпросвещения структуры РАНХиГС.

По делу всего проходят девять человек, в том числе заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова и ректор Шанинки, директор Института общественных наук (ИОН) Сергей Зуев. Двое последних находятся под стражей с осени 2021 года. Еще одна, девятая фигурантка — директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко — заочно арестована. Она объявлена в розыск.

Ряды фигурантов недавно пополнил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Владимир Мау. Тверской суд Москвы 30 июня отправил его под домашний арест.

Заслуженного экономиста России обвинили в причастности к фиктивнму трудоустройству в 2018-2010 годах 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН), который являлся структурным подразделением РАНХиГС. Также ему вменяют фиктивное трудоустройство помощника Марины Раковой Андрея Саака в Федеральный институт развития образования при той же академии. Все эти люди получали зарплату, но на работу не ходили, установило Главное управление МВД РФ по Москве. Сумму хищений по этому эпизоду МВД оценило в 21 млн рублей.

Сам Мау вину отрицает. Защита обжаловала это решение в Мосгорсуде, где просила избрать ученому более мягкую меру пресечения, в частности, запрет определенных действий или залог.