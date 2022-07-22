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20 минут назад

Под Саратовом мужчина избил полицейских лопатой, не желая уезжать из проданной квартиры

Газета.Ruиещё 1

В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины после применения им насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Мужчина избил полицейских лопатой под Саратовом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преступление было совершено в ночь с 20 на 21 июля 2022 года. Злоумышленник находился в своей бывшей квартире, которую он продал двумя неделями ранее. 20 июля он должен был съехать, чтобы помещение заняли новые хозяева.

Тем не менее мужчина отказался покидать квартиру и забаррикадировался там. На место прибыли полицейские, и разозленный мужчина бросился на них с лопатой, начав бить их по голове и телу.

Нападавшего задержали, ему предъявили обвинение. Тот признал вину в содеянном и раскаялся.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, детали случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что россиянку подозревают в убийстве нового владельца квартиры из-за неделания съезжать.

Происшествия,Следственный комитет,
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