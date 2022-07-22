Мужчина избил полицейских лопатой под Саратовом

В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины после применения им насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Преступление было совершено в ночь с 20 на 21 июля 2022 года. Злоумышленник находился в своей бывшей квартире, которую он продал двумя неделями ранее. 20 июля он должен был съехать, чтобы помещение заняли новые хозяева.
Тем не менее мужчина отказался покидать квартиру и забаррикадировался там. На место прибыли полицейские, и разозленный мужчина бросился на них с лопатой, начав бить их по голове и телу.
Нападавшего задержали, ему предъявили обвинение. Тот признал вину в содеянном и раскаялся.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, детали случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что россиянку подозревают в убийстве нового владельца квартиры из-за неделания съезжать.