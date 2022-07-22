В Подмосковье мужчина посадил свою маленькую дочь за руль автомобиля и ударил ее после ДТП. Видео инцидента, которое публикуют российские новостные Telegram-каналы, заинтересовало правоохранителей. На нем видно, что россиянин подзывает к себе девочку и через некоторое время отвешивает ей пощечину с такой силой, что она, не устояв на ногах, падает на асфальт.
По предварительным сведениям, герой ролика пустил ребенка в заведенную машину, в результате чего та въехала в другое транспортное средство. После аварии водитель поврежденного автомобиля стал выяснять подробности случившегося с виновником ДТП. В какой-то момент разгневанный отец ударил свою дочь.
По данному факту подмосковные следователи и прокуратура инициировали проверки.