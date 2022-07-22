Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Пироговой

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о фейках об армии РФ против депутата местного горсовета Хельги Пироговой. Об этом сообщает РИА Новости.

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В местном управлении Следственного комитета (СК) РФ заявили, что Пирогова под видом достоверного сообщения опубликовала заведомо ложную информацию об армии.

РИА Новости отмечает, что депутат оставила «негативные комментарии о погибших российских солдатах».

Дело было возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина после жалоб коллег Пироговой.

Депутату вменяют часть 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Статья предусматривает крупные штрафы и до трех лет колонии.

Накануне, 21 июля, стало известно о задержании Пироговой. Сообщалось, что она находится на четвертом месяце беременности.