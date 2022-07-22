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35 минут назад

Против депутата возбудили дело о фейках о российской армии

Алиса Селезнёва

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о фейках об армии РФ против депутата местного горсовета Хельги Пироговой. Об этом сообщает РИА Новости.

Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Пироговой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В местном управлении Следственного комитета (СК) РФ заявили, что Пирогова под видом достоверного сообщения опубликовала заведомо ложную информацию об армии.

РИА Новости отмечает, что депутат оставила «негативные комментарии о погибших российских солдатах».

Дело было возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина после жалоб коллег Пироговой.

Депутату вменяют часть 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Статья предусматривает крупные штрафы и до трех лет колонии.

Накануне, 21 июля, стало известно о задержании Пироговой. Сообщалось, что она находится на четвертом месяце беременности.

Позже депутат заявила, что на нее составили административный протокол по статье о дискредитации российских военных (штраф - до 200 тысяч рублей).

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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