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45 минут назад

ФСБ задержала жителя Петербурга, пытавшегося вступить в вооруженные формирования Украины

ТАССиещё 2

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который собирался незаконно пересечь границу, вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против российских военных и мирных жителей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В Крыму задержан мужчина за попытку вступить в вооруженные формирования Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На территории Республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины. Установлено, что гражданин поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в любых противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, в отношении Вооруженных сил Российской Федерации и мирного населения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина уволился с работы, приобрел камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи, прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки.

Уточняется, что он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Происшествия,ФСБ,
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