В Крыму задержан мужчина за попытку вступить в вооруженные формирования Украины

"На территории Республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины. Установлено, что гражданин поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в любых противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, в отношении Вооруженных сил Российской Федерации и мирного населения", - говорится в сообщении.