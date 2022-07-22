В Новомосковском административного округе произошел конфликт между женщинами, которые не поделили место на дороге. Видео с дракой опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во дворе новомосковского ЖК «Град Московский». Четыре женщины устроили потасовку, прижавшись к одному из автомобилей, пока их снимали на видео.

«В ход шли ногти, таскания за волосы, захваты лица», — говорится в комментарии к ролику.