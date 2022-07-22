Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Пироговой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой из-за её высказываний о погибших российских военнослужащих.
Об этом сообщили в СК России.
«Бастрыкин поручил... по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении.
Ранее в отношении Пироговой был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооружённых сил России.