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37 минут назад

ДТП с перевернувшейся машиной полиции в Карелии попало на видео

Денис Фьючин

В Карелии произошла авария с участием полицейской машины и экскаватора. После столкновения транспортных средств автомобиль сотрудников правоохранительных органов перевернулся. Соответствующее видео ДТП, которое произошло накануне в городе Медвежьегорске, публикует Telegram-канал RT.

На кадрах видно, что спецтехника на перекрестке врезалась в двигавшуюся со включенными проблесковыми маячками полицейскую машину, в результате чего та перевернулась. Блюстителям правопорядка помогли выбраться из транспортного средства очевидцы. О пострадавших не сообщается, уточняет канал.

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