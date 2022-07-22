В Карелии произошла авария с участием полицейской машины и экскаватора. После столкновения транспортных средств автомобиль сотрудников правоохранительных органов перевернулся. Соответствующее видео ДТП, которое произошло накануне в городе Медвежьегорске, публикует Telegram-канал RT.

На кадрах видно, что спецтехника на перекрестке врезалась в двигавшуюся со включенными проблесковыми маячками полицейскую машину, в результате чего та перевернулась. Блюстителям правопорядка помогли выбраться из транспортного средства очевидцы. О пострадавших не сообщается, уточняет канал.