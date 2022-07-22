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38 минут назад

Поджог автомобиля на парковке в Москве попал на видео

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О попавшем на камеру видеонаблюдения поджоге автомобиля на придомовой парковке в Москве сообщает «МВД Медиа». В результате возгорания пострадала и стоящая рядом машина. Поджигатель задержан.

«Следствием ОМВД России по району Кунцево города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»)», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел на Полоцкой улице. Мужчина, предположительно с помощью горючей жидкости, поджег авто, огонь вскоре перебросился на находящуюся рядом машину. Общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей, уточняет «МВД Медиа».

27-летнего подозреваемого задержали по месту жительства. Он заявил, что поджег машину из-за личной неприязни к владельцу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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