Поджог автомобиля на парковке в Москве попал на видео

О попавшем на камеру видеонаблюдения поджоге автомобиля на придомовой парковке в Москве сообщает «МВД Медиа». В результате возгорания пострадала и стоящая рядом машина. Поджигатель задержан.

«Следствием ОМВД России по району Кунцево города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»)», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел на Полоцкой улице. Мужчина, предположительно с помощью горючей жидкости, поджег авто, огонь вскоре перебросился на находящуюся рядом машину. Общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей, уточняет «МВД Медиа».