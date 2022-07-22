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29 минут назад

СКР работает на месте нападения обезьяны на девочку в Мытищах. Видео

Денис Фьючин

Следователи СК РФ работают в частном зоопарке в Подмосковье, где на девочку напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, опубликовавшие видео с места происшествия.

Накануне в Мытищах агрессивное животное убежало, перебравшись на территорию соседнего участка, и напала на двухлетнего ребенка, который играл с другими детьми у бассейна. С укусами малышка попала в реанимацию.

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, приведших к произошедшему. Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки», – уточняет ведомство.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которые занимались соответствующим государственным контролем на территории Московской области (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,Следственный комитет,
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