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1 час назад

Мужчина с ножом напал на туристов в российском городе

Lenta.ru

Россиянин с ножом напал на туристов в центре дагестанского Каспийска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Мужчина с ножом напал на туристов в российском городе
Фото: ТАССТАСС

«Двадцатого июля на одной из центральных улиц города произошла словесная перепалка между местным жителем и компанией туристов», — сообщили в администрации.

По информации правоохранителей, через некоторое время мужчина вернулся с ножом в руках и бросился на обидчиков. Уточняется, что агрессору дали отпор, он не успел никого ранить.

Нападавшего задержали на месте. Сейчас он находится под стражей.

Ранее стало известно, что в Петербурге полицейские застрелили пьяного дебошира, бросавшегося с ножом на жену и детей. Правоохранителей вызвала в ночь на 21 июля жительница поселка Солнечное. На место происшествия прибыл наряд, на который мужчина также напал с ножом.

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