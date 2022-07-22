Стало известно о состоянии покусанной обезьяной девочки

«Вместе с послом ЛНР в РФ Родионом Мирошником навестили в больнице нашу малышку Паулину. Девчушка идет на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату. Врачи уверены - все будет хорошо. Пострадали пальчики на руке и на ножке. Зубами дикого животного были порваны сухожилия. Но сейчас все самое страшное позади. Пальчики после операции восстановили свою подвижность», - написала Мишонова.