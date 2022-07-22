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23 минуты назад

Пострадавшую от укусов обезьяны девочку в Подмосковье перевели из реанимации в обычную палату

Агентство «Москва»иещё 3

Девочка, пострадавшая от укусов обезьяны в Московской области, переведена из реанимации в обычную палату, ее пальцы восстановили подвижность. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

Стало известно о состоянии покусанной обезьяной девочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вместе с послом ЛНР в РФ Родионом Мирошником навестили в больнице нашу малышку Паулину. Девчушка идет на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату. Врачи уверены - все будет хорошо. Пострадали пальчики на руке и на ножке. Зубами дикого животного были порваны сухожилия. Но сейчас все самое страшное позади. Пальчики после операции восстановили свою подвижность», - написала Мишонова.

Она пояснила, что семья переехала из ЛНР совсем недавно и собирается остаться в Московской области.

«Посольство будет помогать с оформлением гражданства и документов. Старшего братика Паулины уже определили в школу, в 1 класс. Мы с семьей на связи. А виновные будут наказаны», - добавила Мишонова.

Ранее сообщалось, что 21 июля в дер. Терпигорьево городского округа Мытищи на малолетнюю девочку напала обезьяна. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Подмосковные медики провели ей успешную операцию. По факту происшествия возбуждены уголовные дела о халатности должностных лиц и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Происшествия,Ксения Мишонова,Родион Мирошник,
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