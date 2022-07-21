В Израиле двух человек засосало под землю из-за рухнувшего бассейна

В Израиле произошло ЧП во время вечеринки у бассейна. Из-за неожиданно обвалившегося дна под землю затянуло двух человек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошёл во дворе виллы в Карме Йосеф, которая была арендована для корпоративной вечеринки. По имеющимся данным, дно бассейна обрушилось, а убывающая в провал вода образовала воронку. Поток затянул двух мужчин. Одного из них удалось спасти, но второй до сих пор не найден. По предположению спасателей, потоком воды пострадавшего затянуло под землю.