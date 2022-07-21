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45 минут назад

В Израиле двух человек засосало под землю из-за рухнувшего бассейна

Елена Прошина

В Израиле произошло ЧП во время вечеринки у бассейна. Из-за неожиданно обвалившегося дна под землю затянуло двух человек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошёл во дворе виллы в Карме Йосеф, которая была арендована для корпоративной вечеринки. По имеющимся данным, дно бассейна обрушилось, а убывающая в провал вода образовала воронку. Поток затянул двух мужчин. Одного из них удалось спасти, но второй до сих пор не найден. По предположению спасателей, потоком воды пострадавшего затянуло под землю.

Ребенку засосало руку в бассейне в Москве

Напомним, что ранее в бассейне подмосковного города Королев утонул четырёхлетний мальчик. По факту смерти ребёнка заведено уголовное дело, директор фитнес-центра задержан.

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