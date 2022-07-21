На Садовом кольце в Москве загорелось здание

В Басманном районе Москвы произошло возгорание в здании, движение по Садовому кольцу затруднено. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный Департамент транспорта.

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Отмечается, что возгорание произошло в доме №10 на Садовой-Черногрязской улице. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

«Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено, выбирайте пути объезда», — добавили в столичном Дептрансе.