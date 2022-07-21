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22 минуты назад

Минздрав Подмосковья: Пострадавшая от нападения обезьяны девочка находится в тяжелом состоянии

Агентство «Москва»

Состояние девочки, пострадавшей после нападения обезьяны в городском округе Мытищи, оценивается как тяжелое. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Пострадавшая от нападения обезьяны девочка находится в тяжелом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, подведомственное Минздраву Московской области. Его состояние специалисты оценивают как тяжелое. Пациенту проведена диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь», - заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что в дер. Терпигорьево городского округа Мытищи обезьяна сбежала из дома и напала на ребенка, девочку госпитализировали.

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