Пострадавшая от нападения обезьяны девочка находится в тяжелом состоянии

Состояние девочки, пострадавшей после нападения обезьяны в городском округе Мытищи, оценивается как тяжелое. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, подведомственное Минздраву Московской области. Его состояние специалисты оценивают как тяжелое. Пациенту проведена диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь», - заявили в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщали, что в дер. Терпигорьево городского округа Мытищи обезьяна сбежала из дома и напала на ребенка, девочку госпитализировали.