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11 минут назад

Теплоход и катер столкнулись в Петербурге

Елена Прошина

В Петербурге прогулочный теплоход с 28 пассажирами на борту столкнулся с катером. Пострадавших нет. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Теплоход и катер столкнулись в Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столкновение произошло у Пантелеймоновского моста, неподалёку от памятника Чижику-Пыжику. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает, что значительных повреждений судов и разлива нефтепродуктов не наблюдается. Судя по имеющимся данным, речной трамвайчик с туристами задел пришвартованный у набережной маломерный катер. Прокуратура проводит проверку касательно деталей происшествия.

Напомним, что ранее столкновение двух маломерных судов произошло на реке Иртыш. Один человек погиб, виновник происшествия скрылся.

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