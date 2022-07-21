Теплоход и катер столкнулись в Санкт-Петербурге

В Петербурге прогулочный теплоход с 28 пассажирами на борту столкнулся с катером. Пострадавших нет. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

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Столкновение произошло у Пантелеймоновского моста, неподалёку от памятника Чижику-Пыжику. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает, что значительных повреждений судов и разлива нефтепродуктов не наблюдается. Судя по имеющимся данным, речной трамвайчик с туристами задел пришвартованный у набережной маломерный катер. Прокуратура проводит проверку касательно деталей происшествия.