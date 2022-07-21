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44 минуты назад

Стал известен срок заключения режиссера «Ералаша» Белостоцкого

Илья Родин

Режиссер детского юмористического киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий отправится в колонию строгого режима на 14 лет. К такому наказанию его приговорил Солнцевский районный суд Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

14 лет строгого режима: за что осудили режиссера «Ералаша» Белостоцкого
Фото: Илья Белостоцкий/vk.comИлья Белостоцкий/vk.com

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, что является традиционным при слушании дел такого плана.

В ведомстве пояснили, что Белостоцкий осужден по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, которая предусматривает наказание за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные с использование беспомощного состояния жертв преступника. Пункт предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

"Гастролировал" по лагерям: что известно об обвиняемом в педофилии режиссере «Ералаша»

Внезапное исчезновение режиссера в октябре 2020 года расстроило его друзей и знакомых. Они тщетно разыскивали его, просили отозваться в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда».

Родственники Белостоцкого ответили в комментариях под постами, что он якобы находится в тяжелом состоянии, болеет и не может общаться.

Через год, в октябре 2021, в СМИ появилась информация о реальном положении дел. Выяснилось, что кинодеятеля арестовали по обвинению в педофилии.

Происшествия,Илья Белостоцкий,
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