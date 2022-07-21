14 лет строгого режима: за что осудили режиссера «Ералаша» Белостоцкого

Режиссер детского юмористического киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий отправится в колонию строгого режима на 14 лет. К такому наказанию его приговорил Солнцевский районный суд Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Фото: Илья Белостоцкий/vk.com Илья Белостоцкий/vk.com

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, что является традиционным при слушании дел такого плана.

В ведомстве пояснили, что Белостоцкий осужден по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, которая предусматривает наказание за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные с использование беспомощного состояния жертв преступника. Пункт предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Внезапное исчезновение режиссера в октябре 2020 года расстроило его друзей и знакомых. Они тщетно разыскивали его, просили отозваться в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда».

Родственники Белостоцкого ответили в комментариях под постами, что он якобы находится в тяжелом состоянии, болеет и не может общаться.