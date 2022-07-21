Прокуратура Московской области заявила, что в Мытищах обезьяна напала на ребёнка на улице.

«Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением обезьяны на малолетнего ребёнка. По предварительной информации, в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи, на малолетнего ребёнка напала обезьяна», — говорится в сообщении ведомства.

В мае «Крыминформ» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как ротвейлеры напали на десятилетнюю девочку во дворе частного дома в посёлке Советское. Ребёнок скончался в больнице.