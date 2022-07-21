Из окна жилого дома в Москве выпала 5-летняя девочка

В Москве 5-летнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала из окна. Как сообщили в Прокуратуре по городу Москве, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

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Из окна жилого дома на ул. Верхние Поля выпал 5-летний ребенок. В тяжелом состоянии девочка доставлена в больницу, — говорится в сообщении.

Ребенок был дома не один. Вместе с ней в квартире находилось двое других детей и мать.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решение о возбуждении дела не принято.