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1 час назад

В Москве госпитализировали 5-летнюю девочку, выпавшую из окна

News.ru

В Москве 5-летнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала из окна. Как сообщили в Прокуратуре по городу Москве, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Из окна жилого дома в Москве выпала 5-летняя девочка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из окна жилого дома на ул. Верхние Поля выпал 5-летний ребенок. В тяжелом состоянии девочка доставлена в больницу, — говорится в сообщении.

Ребенок был дома не один. Вместе с ней в квартире находилось двое других детей и мать.

«Могла ожидать от кого угодно, но не от нее»: соседи о выпавшей из окна с детьми москвичке

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решение о возбуждении дела не принято.

Ранее в Челябинске девятиклассница поймала выпавшего из окна ребенка. Подросток заметила на окне маленькую девочку, которую попросила слезть, но та ослушалась и упала.

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