Российский полицейский совершил самоубийство на рабочем месте

В Нижегородской области в отделении полиции Арзамаса 25-летний участковый совершил самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

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По данным канала, 20 июля офицер пришел на рабочее место, забрал свое табельное оружие и приступил к службе. В конце рабочего дня коллеги обнаружили его с огнестрельной раной головы. Записку рядом с телом правоохранители не нашли.