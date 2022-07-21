В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

Неизвестные расстреляли BMW и украли 4 млн рублей в Подмосковье

Никита Бородкин

Неизвестные в масках расстреляли BMW в Подмосковье и похитили из бардачка 4 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел в Орехо-Зуевском районе.

Неизвестные расстреляли BMW и украли 4 млн рублей в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25-летний Никита Титов вместе с другом ехал покупать Cadillac. До этого он уже встречался с владельцем заветного автомобиля и ему оставалось лишь оформить сделку. Когда молодые люди подъезжали к месту встречи, их внезапно ослепила проезжающая мимо машина. Из нее вышли двое мужчин в медицинских масках — они обстреляли лобовое стекло из пистолета, забрали деньги и скрылись.

Предположительно, сделка по продаже дорогостоящего автомобиля изначально была подставной, и преступники договорились о дне передачи машины, тогда как сами караулили покупателя. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленников разыскивают.

Происшествия,Никита Титов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители