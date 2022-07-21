Неизвестные расстреляли BMW и украли 4 млн рублей в Подмосковье

Неизвестные в масках расстреляли BMW в Подмосковье и похитили из бардачка 4 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел в Орехо-Зуевском районе.
25-летний Никита Титов вместе с другом ехал покупать Cadillac. До этого он уже встречался с владельцем заветного автомобиля и ему оставалось лишь оформить сделку. Когда молодые люди подъезжали к месту встречи, их внезапно ослепила проезжающая мимо машина. Из нее вышли двое мужчин в медицинских масках — они обстреляли лобовое стекло из пистолета, забрали деньги и скрылись.
Предположительно, сделка по продаже дорогостоящего автомобиля изначально была подставной, и преступники договорились о дне передачи машины, тогда как сами караулили покупателя. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленников разыскивают.