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1 час назад

Правоохранители спустя 19 лет вычислили налетчика, который расстрелял инкассаторов

Лера Букина

Личность одного из участников вооруженного нападения на инкассаторов в 2003 году установлена правоохранителями в Москве. Об этом заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Правоохранители раскрыли преступление, совершенное 19 лет назад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел осенью на северо-востоке столицы. Из-за нападения пострадал один перевозчиков денег. Машина с двумя сотрудниками после инкассации Сбербанка была обстреляна из автомата и пистолета на Щелковском шоссе.

Уголовное дело по статьям о покушении на убийство, разбое и незаконном обороте оружия было возбуждено еще в то время, однако лишь спустя 19 лет в деле наступил прогресс.

«Благодаря кропотливой работе сотрудников правоохранительных органов удалось установить личность одного из налетчиков. Сейчас принимаются меры к его поимке», - отметил собеседник агентства.

29 июня сообщалось, что четыре человека были ранены в результате нападения на инкассатора близ отделения Postbank в берлинском районе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф.

Происшествия,Сбербанк России,
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