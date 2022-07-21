Станцевавшую тверк у Ельцин-центра блогершу арестовали

Ночь на 21 июля Яна Кэт провела в отделе полиции № 9. «Ловцам покемонов, страждущим с риском для собственной жизни получить острые ощущения, катаясь между вагонами метро, позади трамваев, забираться на купола храмов, показывать свои интимные принадлежности на фоне религиозных объектов, и прочим танцорам рекомендую в Свердловской области впредь подобными шоу не заниматься», — предупредил официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.