В центре Москвы произошли несколько массовых драк

Ночью на нескольких центральных улицах Москвы произошли три драки с участием ряда лиц. В результате в отдел полиции доставили 15 граждан, нарушивших закон, заявил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

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«Один из инцидентов произошел 20 июля около 01:25 на Тургеневской площади в районе дома 2. Словесный конфликт между мужчинами перерос в массовую драку, в результате которой в полицию были доставлены шесть человек», - подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что в отношении нарушителей составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Другая драка наблюдалась на Старой Басманной улице в районе дома 28/2 также в ночь на среду, заявил источник агентства.

В итоге в полицию доставили пять уроженцев Киргизии, двое из которых нарушили миграционное законодательство.

Еще один случай в центре произошел в 05:38: мужчина инициировал драку с прохожими, в результате которой четверо были доставлены в отдел полиции.

В настоящее время ведется проверка по данным фактам.