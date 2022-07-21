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11 минут назад

В центре Москвы произошли несколько массовых драк

Лера Букина

Ночью на нескольких центральных улицах Москвы произошли три драки с участием ряда лиц. В результате в отдел полиции доставили 15 граждан, нарушивших закон, заявил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

В центре Москвы произошли несколько массовых драк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один из инцидентов произошел 20 июля около 01:25 на Тургеневской площади в районе дома 2. Словесный конфликт между мужчинами перерос в массовую драку, в результате которой в полицию были доставлены шесть человек», - подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что в отношении нарушителей составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Участковый покончил с собой в отделе полиции Арзамаса

Другая драка наблюдалась на Старой Басманной улице в районе дома 28/2 также в ночь на среду, заявил источник агентства.

В итоге в полицию доставили пять уроженцев Киргизии, двое из которых нарушили миграционное законодательство.

Еще один случай в центре произошел в 05:38: мужчина инициировал драку с прохожими, в результате которой четверо были доставлены в отдел полиции.

В настоящее время ведется проверка по данным фактам.

Ранее сообщалось, что из-за ссоры двух подростков подрались их родители и родственники. Среди пострадавших – один из детей и его отец. Семья обратилась с заявлением в полицию.

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