В Москве девушка присвоила забытые у банкомата мужчиной 695 тысяч рублей. Она положила найденную крупную сумму денежных средств себе на счет, после чего покинула финансово-кредитную организацию. Запись запечатленного на камеру видеонаблюдения инцидента публикует пресс-служба УВД по ЦАО.
«Как установили сотрудники полиции, потерпевший после операции по вкладу наличных, решил, что забыл в банкомате карту и вернулся к нему. Не найдя ее там, он стал проверять содержимое своих карманов, при этом выложил 695 тысяч рублей на банкомат. Обнаружив карту в карманах одежды он ушел, забыв про денежные средства. Когда молодой человек вновь вернулся в офис, денег там уже не было», – говорится в сообщении ведомства.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемая была задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Москве пресекли деятельность серийных карманников, которые воровали мобильные телефоны у пассажиров столичного метрополитена.