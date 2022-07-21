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33 минуты назад

Кража москвичкой забытых 695 тысяч рублей попала на видео

Денис Фьючин

В Москве девушка присвоила забытые у банкомата мужчиной 695 тысяч рублей. Она положила найденную крупную сумму денежных средств себе на счет, после чего покинула финансово-кредитную организацию. Запись запечатленного на камеру видеонаблюдения инцидента публикует пресс-служба УВД по ЦАО.

«Как установили сотрудники полиции, потерпевший после операции по вкладу наличных, решил, что забыл в банкомате карту и вернулся к нему. Не найдя ее там, он стал проверять содержимое своих карманов, при этом выложил 695 тысяч рублей на банкомат. Обнаружив карту в карманах одежды он ушел, забыв про денежные средства. Когда молодой человек вновь вернулся в офис, денег там уже не было», – говорится в сообщении ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемая была задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Москве пресекли деятельность серийных карманников, которые воровали мобильные телефоны у пассажиров столичного метрополитена.

Происшествия,Криминал,Видео,
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