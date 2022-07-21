«Как установили сотрудники полиции, потерпевший после операции по вкладу наличных, решил, что забыл в банкомате карту и вернулся к нему. Не найдя ее там, он стал проверять содержимое своих карманов, при этом выложил 695 тысяч рублей на банкомат. Обнаружив карту в карманах одежды он ушел, забыв про денежные средства. Когда молодой человек вновь вернулся в офис, денег там уже не было», – говорится в сообщении ведомства.