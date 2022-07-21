Российского дизайнера застрелили у квартиры

В городе Кудрово Ленинградской области неизвестный застрелил женщину прямо на выходе из квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Преступление было совершено ранним утром 21 июля в доме на улице Венская. Полицию вызвала 45-летняя подруга погибшей, из чьей квартиры она вышла. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело россиянки с пулей в голове. Рядом с ней найдены две гильзы и чемодан с кардиографом.

Киллер выстрелил в жертву и скрылся, ведутся его поиски. О погибшей известно, что она была дизайнером.