В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Российского дизайнера застрелили у квартиры

Lenta.ru

В городе Кудрово Ленинградской области неизвестный застрелил женщину прямо на выходе из квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российского дизайнера застрелили у квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преступление было совершено ранним утром 21 июля в доме на улице Венская. Полицию вызвала 45-летняя подруга погибшей, из чьей квартиры она вышла. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело россиянки с пулей в голове. Рядом с ней найдены две гильзы и чемодан с кардиографом.

Киллер выстрелил в жертву и скрылся, ведутся его поиски. О погибшей известно, что она была дизайнером.

18 июля в селе Яникой Чегемского района Кабардино-Балкарии вооруженный мужчина в камуфляжной форме пришел в психоневрологический интернат под предлогом устройства на работу в качестве охранника, после чего застрелил 43-летнего директора учреждения Мурата Балова и 45-летнего начальника охраны Басарби Хурзокова. По факту двойного убийство было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления разыскивается 43-летний Альберт Мамбетов.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители