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21 минуту назад

Опубликовано видео похищения младенца прохожим в Тамбове

Денис Фьючин

В Тамбове прохожий украл чужого ребенка из коляски и бросился на капот автомобиля. Кадры инцидента публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На записи видно, как неизвестный мужчина выхватил младенца из коляски на наземном пешеходном переходе и побежал к легковой машине, стоящей на светофоре. Неадекватного человека задержали неравнодушные очевидцы происшествия.

51-летнего злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчину направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Происшествия,Криминал,Видео,
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