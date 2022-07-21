В Тамбове прохожий украл чужого ребенка из коляски и бросился на капот автомобиля. Кадры инцидента публикуют российские новостные Telegram-каналы.
На записи видно, как неизвестный мужчина выхватил младенца из коляски на наземном пешеходном переходе и побежал к легковой машине, стоящей на светофоре. Неадекватного человека задержали неравнодушные очевидцы происшествия.
51-летнего злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчину направят на психолого-психиатрическую экспертизу.