В Тамбове прохожий украл чужого ребенка из коляски и бросился на капот автомобиля. Кадры инцидента публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На записи видно, как неизвестный мужчина выхватил младенца из коляски на наземном пешеходном переходе и побежал к легковой машине, стоящей на светофоре. Неадекватного человека задержали неравнодушные очевидцы происшествия.