Неизвестные с пистолетом отобрали в лесу у двух граждан 4 млн рублей

Неизвестные напали в лесу на двоих граждан недалеко от деревни Нестерово и похитили у них 4 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Информация о стрельбе поступила в полиции в 03:07 20 июля.
"Неизвестные в отношении двух граждан 1996 и 1997 годов рождения совершили разбойное нападение с применением предмета, похожего на пистолет. В результате инцидента было похищено 4 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой").
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к противоправному деянию", - добавили в главке.