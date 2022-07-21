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10 минут назад

В подмосковном лесу неизвестные с пистолетом отобрали у двух граждан 4 млн рублей

ТАСС

Неизвестные напали в лесу на двоих граждан недалеко от деревни Нестерово и похитили у них 4 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Неизвестные с пистолетом отобрали в лесу у двух граждан 4 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о стрельбе поступила в полиции в 03:07 20 июля.

"Неизвестные в отношении двух граждан 1996 и 1997 годов рождения совершили разбойное нападение с применением предмета, похожего на пистолет. В результате инцидента было похищено 4 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой").

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к противоправному деянию", - добавили в главке.

Происшествия,МВД России,
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