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34 минуты назад

В Москве найден мертвым отставной генерал ФСБ

Лера Букина

В Москве обнаружили тело генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Москве найден мертвым отставной генерал ФСБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в среду, 20 июля, жена Лобачева сообщила правоохранительным органам о том, что ее супруг не вернулся домой после прогулки.

Ветеран ФСБ был найден мертвым на лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Поблизости лежал пистолет ТТ. Ему было 76 лет.

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По предварительной версии, у Лобачева в последнее время были проблемы со здоровьем. Также источник указывает на наличие финансовых трудностей у отставного генерала.

Происшествия,ФСБ,
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