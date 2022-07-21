В Москве найден мертвым отставной генерал ФСБ

В Москве обнаружили тело генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его словам, в среду, 20 июля, жена Лобачева сообщила правоохранительным органам о том, что ее супруг не вернулся домой после прогулки.
Ветеран ФСБ был найден мертвым на лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Поблизости лежал пистолет ТТ. Ему было 76 лет.
По предварительной версии, у Лобачева в последнее время были проблемы со здоровьем. Также источник указывает на наличие финансовых трудностей у отставного генерала.